Kaynak: AA

Türkiye'nin turizm lokomotifi Antalya'da turist yoğunluğu hız kesmeden devam ediyor. Ağırlıklı olarak Rusya, Almanya ve İngiltere'den ziyaretçi çeken kentte, eylül ayındaki canlılığın ardından dev uluslararası organizasyonlar ile hareketliliğin aralık ayına kadar uzaması öngörülüyor. Sektör temsilcileri; 5-9 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) ile 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) turizm gelirlerine ve doluluklara tarihi katkı sağlayacağını belirtiyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkan Yardımcısı Ercan Çek, sezona durgun başlansa da temmuz itibarıyla beklenen ivmenin yakalandığını dile getirdi. Yıl başından bu yana kente gelen yabancı turist sayısının 11 milyonu aştığını ve kişi başı harcama oranlarında artış kaydedildiğini vurgulayan Çek, kentin Belek bölgesi başta olmak üzere tesislerdeki dolulukların zirvede olduğunu aktardı. Çek, COP31 zirvesi kapsamında kente 80 bin ziyaretçi ile 30 bin görevlinin gelmesinin beklendiğini ve rezervasyon taleplerinin kademeli olarak artışa geçtiğini belirtti.

KEMER BÖLGESİNDE PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz ise mayıs ve hazirandaki durgunluğun ardından sektörün hızlı bir toparlanma sürecine girdiğini ifade etti. Eylül ayını oldukça verimli geçirdiklerini ve ekim-kasım dönemine ilişkin rezervasyon tablolarının sevindirici olduğunu kaydeden Yorulmaz, bölgedeki otellerde 20 ila 25 farklı ülkeden misafirin konakladığını, bu pazar çeşitliliğinin yanı sıra iç pazar hareketliliğinin de tesislere tam doluluk getirdiğini bildirdi.

Bölgenin ana pazarlarını Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri ve Almanya'nın oluşturduğunu ifade eden yetkililer, kültür, sanat ve spor organizasyonlarıyla turist profilini çeşitlendirme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.