Antalya’da gece müzeciliği: Side Antik Kenti’nde tarihe yolculuk

'TÜRKİYE'NİN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN ANTİK KENTLERİNDEN'

Gece müzeciliğinin 3’üncü sezonunun başladığını kaydeden Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, "Özellikle hava sıcaklıkları arttıkça gece ziyaretlerine olan talep de paralel şekilde artıyor. Side, modern yaşamın antik kentle iç içe olması sayesinde Türkiye'nin en çok ziyaret edilen antik kentlerinden biri. Bu durum ilk bakışta bir dezavantaj gibi görülebilir. Ancak Side artık bu yapıyı başarıyla içselleştirmiş durumda. Kültürel miras, sit alanı ve modern yerleşim artık birbirleri için bir tehdit değil, aksine birbirini destekleyen ve güçlendiren unsurlar haline gelmiş durumda. Bu çalışmalar uzun yıllar devam edecek bir süreç. Dolayısıyla Side'nin sahip olduğu bu özgün yapı hem kent için özel bir durum oluşturuyor hem de önemli avantajlar sağlıyor" dedi.