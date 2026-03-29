Üreticiler, sabah saatlerinden itibaren zarar gören seralarında hasarı gidermek için çalışmalara başladı.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, afet nedeniyle çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ve zarar gören çiftçileri ziyaret ederek destek sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

ÇİFTÇİLER ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Kökce, “Maalesef bu yıl çiftçilerimiz açısından afetlerle geçen bir yıl oldu. Gece meydana gelen hortumda Sarıkavak Mahallesi’nde bazı seralar zarar gördü. İnşallah devletimiz çiftçilerimizin yaralarını saracak desteği sağlar” dedi.

Sarıkavak Mahalle Muhtarı Cevdet Girgin ise saat 03.30 sıralarında sağanakla birlikte çıkan hortumun seralarda ciddi zarara yol açtığını belirtti.