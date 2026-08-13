Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Antalya’da fuhşa aracılık ettikleri iddia edilen kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Antalya, İstanbul ve Muğla’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli Antalya’da, 1 şüpheli İstanbul’da, 1 şüpheli ise Muğla’nın Bodrum ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul’da yakalanan şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde de ele geçirildiği bildirildi.

Antalya’da gözaltına alınan 6 şüpheli, Adli Tıp Kurumu’ndaki tetkiklerinin ardından Antalya Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 şüpheli tutuklandı. İstanbul ve Muğla’da gözaltına alınan 2 şüphelinin ise Antalya’ya getirilerek, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Operasyonun geçtiğimiz günlerde tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe G.’ye yönelik yürütülen soruşturmanın devamı niteliğinde olduğu öğrenildi. Güzellik yarışması adı altında gayriresmi organizasyon düzenlenerek fuhşa aracılık edildiği, söz konusu organizasyonları düzenleyen kişinin ise Tuğçe G. olduğu iddia edildi.