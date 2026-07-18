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Kaynak: İHA

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Beşikçi Mahallesi yakınlarında, sabaha karşı ölümlü bir trafik kazası gerçekleşti. D400 Karayolu'nun Antalya yönündeki Belen rampaları mevkisinde seyir halinde olan, bir lojistik şirketine ait kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde, kamyon şoförü Halil İbrahim Sevimli’nin kaza anında hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı haberi alan lojistik firmasının yetkilileri de kısa sürede olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yaşamını yitiren sürücünün cansız bedeni, yapılacak otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.