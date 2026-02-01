Tekirdağ'dan Antalya'ya gitmek üzere yola çıkan Buzlu Turizm'e ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkması nedeniyle devrildi.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Antalya Isparta karayolunda gerçekleşti. İlk bilgilere göre; sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü Antalya girişi Döşemealtı ilçesi kuzey çevreyolu girişinde yoldan çıkarak devrilip, sürüklenerek şarampola yuvarlandı.

Kazada otobüste yolcu olarak bulunan çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Otobüs kazasında ilk belirlemelere göre, 8 vatandaşımız vefat etti 26 vatandaşımız yaralı" ifadelerini kullandı.

Şahin'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Antalya Döşemealtı ilçemiz Kömürcüler Kavşağı’nda, Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada, kavşakta virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 26 vatandaşımız ise yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere, başta Antalya Şehir Hastanesi olmak üzere sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yağmurlu bir hava var, yerler ıslak ve kazanın olduğu saatlerde sis de var. Ancak burası hız yapılacak bir yol değil. Detaylar incelemeden sonra ortaya çıkacak"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ise kazaya dair 1 Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini açıkladı. Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Antalya’da meydana gelen ve hepimizi derinden üzen, 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 26 vatandaşımızın yaralandığı elim otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan ve tedavi altına alınan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."