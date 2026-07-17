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Kaynak: AA / DHA / İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüleri yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Kaza, Çeltikçi Mahallesi Çeltikçi-Manavgat yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Manavgat istikametinde seyir halinde bulunan A.G. idaresindeki 31 HTY ANT 0320 plakalı motosiklet, aniden yavaşlayarak sola manevra yaptı.

Bu sırada aynı istikamette ilerleyen M.E. yönetimindeki 07 CMV 136 plakalı motosiklet, önündeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüleri, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.