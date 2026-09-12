Yangın, saat 14.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Lavanta sokak üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir ev ve iş yerine ait bitişik depoda çıkan yangın sonrası alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya’da ev ve depo alevlere teslim oldu: Ekipler seferber edildi
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Yangın, saat 14.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Lavanta sokak üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir ev ve iş yerine ait bitişik depoda çıkan yangın sonrası alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir ev ile iş yerine ait bitişik depoda yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangın, saat 14.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Lavanta sokak üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir ev ve iş yerine ait bitişik depoda çıkan yangın sonrası alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.