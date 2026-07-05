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Kaynak: İHA

Uzunoğlu, süreç boyunca yüzüne farklı zamanlarda birden fazla estetik işlem uygulandığını, ilk müdahalenin ardından dolgunun kısa sürede etkisini kaybettiğini belirtti. Sonraki işlemlerde göbek bölgesinden alınan yağ dokusunun yüzüne enjekte edildiğini ve alt dudağına dolgu yapıldığını ifade etti. Ancak tüm bu müdahalelere rağmen sonuç alınamadığını, aksine estetik bozulmanın arttığını dile getirdi.

Toplam 7.500 TL ödediği işlemler sonrası tekrar eden şikayetler nedeniyle dördüncü kez müdahaleye gittiğini söyleyen Uzunoğlu, bu işlemden sonra şiddetli ağrı, morarma ve doku kaybı yaşadığını iddia etti. Alt dudağını besleyen damarın zarar görmesi nedeniyle kalıcı hasar oluştuğunu ve o günden bu yana çok sayıda operasyon geçirdiğini belirtti.

“Yıllardır ağzımın içi sanki sürekli dikişliymiş gibi hissediyorum” diyen Uzunoğlu, hem estetik hem de fonksiyonel açıdan ciddi sorunlar yaşadığını, yemek yemekte dahi zorlandığını ifade etti.

Olayla ilgili açılan ceza davasında doktorlar hakkında “taksirle yaralama” suçlaması yöneltilmiş, ancak mahkeme illiyet bağı kurulamadığı gerekçesiyle beraat kararı vermişti. Tazminat davasında ise mahkeme, maddi ve manevi tazminata hükmetmesine rağmen ödemenin henüz yapılmadığı belirtildi.

Kararın istinafa taşındığı ve dosyada eksiklikler nedeniyle sürecin uzadığı ifade edilirken, Uzunoğlu adalet sürecinin ilerlemediğini savundu. Yaşadıklarının hayatını kökten değiştirdiğini söyleyen Uzunoğlu, “Gülüşüm kalmadı, yemek yemek bile benim için zor. Güvendim ama hayatım altüst oldu” sözleriyle tepkisini dile getirdi.