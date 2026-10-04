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Kaynak: AA / DHA / İHA

Ressam Gülsün Erbil’in projesi olarak 2002’de başlayan ve Türkiye’nin 30’dan fazla kentinin yanı sıra yurt dışında da düzenlenen “Ekim Geçidi”nin Antalya’daki 3. sergisi, Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi’nde açılacak.

Kepez Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilecek sergide; resim, heykel ve seraminin yanı sıra farklı çağdaş sanat pratiklerinden eserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Serginin küratörlüğünü Akife Dekeli, tasarımını ise Özgür Manici üstlenecek.

59 SANATÇININ ESERLERİ SERGİLENECEK

Farklı söylem ve üsluplara sahip sanatçıları bir araya getirecek sergiyle, Türkiye’deki güncel sanat üretiminin çeşitliliğinin ortaya konulması amaçlanıyor.

“Ekim Geçidi” sergisi, 20 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.