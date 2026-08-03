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Kaynak: Haber Merkezi



Antalya / Sami Gün / Yeniçağ



Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde bu yıl 55'incisi düzenlenen Ayran Festivali'nde, sanatçılar Safiye Soyman ve Faik Öztürk konser verdi.

Cevizli Meydanı'nda sahne alan sanatçılar seslendirdikleri eserlerle katılımcılara müzik dolu bir gece yaşattı. İlk gün türbe yemeği mevlidiyle başlayan festivale İstanbul'dan ve çeşitli komşu illerden akın ettiler. Yöreye ait sanatçı ve kaşık ekibi izleyenleri coşturdu. Çok uzun yıllara dayanan Arap-gelin oyunu ve sembol olan yayık ayranı ile gelen misafirlere sunum yapıldı.

Programda konuşan Akseki Kaymakamı Yusuf Ilıca, festivalin mahalle kültürünün yaşatılması ve birlik beraberliğin güçlenmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca da Cevizli Ayran Festivali'nin ilçenin önemli kültürel etkinliklerinden biri olduğunu ifade ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Cevizli Mahalle Muhtarı Harun Çınar ise gurbetçilerle mahalle halkını bir araya getiren etkinliğin dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.