Antalya’da dünya yılan günü kutlanıyor: Dünyada 3 bin 500’ü aşkın yılan türü bulunuyor

Türkiye de çok sayıda yılan türüne ev sahipliği yapıyor. Uzmanlar, ülkedeki yılanların büyük bölümünün insanlar için tehlike oluşturmadığını, aksine doğal dengenin korunmasına katkı sağlayan faydalı türler olduğunu belirtiyor. Yılanlarla karşılaşıldığında paniğe kapılmadan hareket edilmesi, mümkünse türün uzmanlar tarafından değerlendirilmesi ve hayvanlara zarar verilmemesi tavsiye ediliyor.