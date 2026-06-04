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Antalya'da, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında kentin dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi" doğrultusunda düzenlenen programa Antalya Valisi Hulusi Şahin de katılarak sahilde yürütülen çalışmalara bizzat eşlik etti.

Vali Şahin, temizlik faaliyeti sonrasında yaptığı açıklamada; öğrenciler, gençler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetim temsilcilerinin katılımıyla çevre bilinci ve farkındalığı oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Sahilde yaptıkları temizlik sırasında beklediklerinden çok farklı ve çarpıcı bir tabloyla karşılaştıklarını dile getiren Vali Şahin, belediye ekiplerinin kaba atıkları düzenli olarak topladığını ancak çakıl taşlarının arasında çok büyük oranda mikro kirlilik bulunduğunu belirtti.

Bu durumun "Dumansız Plaj" uygulamasının önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayan Şahin, tehlikenin boyutunu şu sözlerle aktardı:

"Çöp toplayalım derken yüzde 95 oranında sigara izmariti topladık. Bunlar dalgalarla ve rüzgarla denize taşınıyor. Denizde balık bunu yiyecek sanıyor, yiyor ve ölüyor."

Sigara izmaritlerinin deniz yaşamını en çok tehdit eden unsurların başında geldiğine dikkati çeken Vali Şahin, Antalya kıyılarındaki su altı ekosisteminin ciddi bir tehdit altında olduğunu kaydetti.

Bölgede gerçekleştirdikleri dalış gözlemlerini de paylaşan Şahin, deniz altındaki canlılığın sadece birkaç nokta haricinde önemli ölçüde azaldığını, özellikle deniz çayırları ve balık popülasyonunda ciddi kayıplar yaşandığını ifade etti. Denizlerdeki canlı yaşamının yeniden artırılması gerektiğinin altını çizen Şahin, çevreye duyarlı tüm vatandaşları Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi'ne destek vermeye çağırdı.

Çok sayıda öğrencinin çevre temizliği yaparak destek verdiği program kapsamında Vali Şahin, Konyaaltı Beach Park'ta düzenlenen dağ bisikleti yarışının da startını verdi.