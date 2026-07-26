Kaynak: DHA

Turizm başkenti Antalya'da termometrelerin 40 dereceyi aşmasıyla birlikte, kavurucu sıcaklardan en çok etkilenen kesimlerin başında döner ve ızgara ustaları geliyor. Hem yakıcı güneşin hem de ocağın harıyla mücadele eden ustalar, zorlu mesailerini sık sık mola vererek sürdürebiliyor.

Yaz sıcaklarının etkisini iyice artırdığı Antalya'da, ateş karşısında saatlerce durmak zorunda kalan esnaf için çalışma şartları giderek ağırlaşıyor. Döner ocaklarının ve ızgaraların başında bunaltıcı bir havaya maruz kalan ustalar, çareyi kısa molalarda serinlemekte buluyor.

"SOĞUK HAVA DOLAPLARINA SIĞINIYORUZ"

Meslekte 20 yılını deviren döner ustası Okan Demiröz, ocak başındaki ısının dışarıdaki havadan çok daha yakıcı olduğunu belirterek çalışma şartlarını anlattı. Demiröz, "Ocağın başında içerinin ısısı katlanarak artıyor ve uzun süre orada kalmak imkânsız hale geliyor. Nefes alabilmek, biraz olsun kendimize gelebilmek için 5-10 dakikalık molalar verip soğuk hava dolaplarının yanına sığınıyoruz. Aksi takdirde bünyemiz bu ağır şartlara dayanamayıp yorgun düşüyor" ifadelerini kullandı.

"GÜNDÜZ SOKAKLAR BOŞ, İŞLER AKŞAMA KAYDI"

Yaz aylarının kendi sektörleri için en zorlu sınav olduğunu belirten deneyimli usta, meslektaşlarına da bol su tüketmeleri ve aralıklarla dinlenmeleri uyarısında bulundu. Aşırı sıcakların ticari hareketliliği de doğrudan etkilediğine dikkat çeken Demiröz, "Özellikle son bir-iki haftadır gündüz saatlerinde sıcaktan dolayı kimse dışarı çıkmıyor. Bu durum işlerimize de yansıdı; gündüzleri azalan müşteri yoğunluğu, havanın nispeten serinlediği akşam saatlerinde artış gösteriyor" diye konuştu.