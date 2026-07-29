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Kaynak: AA / İHA

Antalya'da kaçak alkolle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda büyük miktarda kaçak ürün ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin Manavgat ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda, bir işletmenin deposunda bin litre kaçak ve sahte alkol bulundu.

OPERASYON SİDE MAHALLESİ'NDE DÜZENLENDİ

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Side Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adrese yapılan baskında, bir işletmenin deposunda arama yapıldı.

BİN LİTRE KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Depoda yapılan aramalarda bin litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere jandarma ekiplerince el konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Operasyonun ardından şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Jandarma ekiplerinin, halk sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte alkol üretimi ile satışına yönelik denetim ve operasyonlarını sürdüreceği belirtildi.