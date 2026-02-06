Manavgat'ın Ulukapı Mahallesi'nde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'ne bağlı, atıl durumdaki tesiste 1 Şubat Pazar günü 10 tonluk vinç, yaklaşık 2 ton ağırlığında merdiven korkuluğu, 500 kilogramlık 2 demir kapı ve rögar ızgaraları kesilerek çalındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle JASAT timleri bölgede geniş çaplı araştırma gerçekleştirdi.

İstihbarat çalışması, tesise gidilen güzergah üzerinde bulunan kamera görüntülerinin incelenmesi, fiziki takip ve yapay zeka destekli suç araştırma programı KEP/KAFES ile dedektif programları üzerinden yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen Y.D., H.B.A. ve Ö.Ö. yakalandı.

Olay gecesi oksijen tüpü kullanarak hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilerin çaldığı malzemeler ise hurdacıda ele geçirildi. Yaklaşık 6 milyon lira değerindeki malzemeler ASAT görevlilerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

