"Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne ilişkin davada yargılanan 35 sanıktan 26'sına, 5 yıl 8 aydan 32 yıl 1 aya kadar değişen hapis cezaları verildi. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesince Bölge Adliye Mahkemesi konferans salonunda gerçekleştirilen kapalı duruşmaya, izleyiciler ve basın mensupları alınmadı.

Mahkeme heyeti, 18 yaşından büyük 22 sanığa "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma", "olası kastla silahla yaralama", "nitelikli yağma", "silahla tehdit", "mala zarar verme", "cebir veya tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından 6 yıl ile 32 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

Sanıklardan 14'ünün tutukluluğunun devamına karar verilirken, 6 kişi tahliye edildi, 1 kişinin tutuklanmasına karar verildi.

Mahkeme 8 kişinin de beraatine karar verdi. Mahkeme heyeti, 18 yaşından küçük 5 sanıktan 4'üne aynı suçlardan 5 yıl 8 ay ile 30 yıl 5 ay arasında değişen hapis cezaları verdi.

Sanıklardan 2'sinin tahliyesine karar veren heyet, 1 sanığın beraatini kararlaştırdı.