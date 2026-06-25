Antalya'da çöplüğe dönen sahil için müjdeli haber! 325 bin metrekarelik alana dev proje

VATANDAŞLAR BÖLGEDEKİ ALTYAPI EKSİKLİĞİNİN GİDERİLMESİNİ BEKLİYOR

Kumköy sahiline yapılacak modern tesis adımlarını memnuniyetle karşılayan bölge sakinlerinden Levent Dedeoğlu, projenin geç kalınmış ancak son derece gerekli bir adım olduğunu vurguladı. Sahilin hem denizi hem de doğasıyla çok özel bir yer olduğunu belirten Dedeoğlu, "Burası imkan olmadığı için tuvalet ve duştan yoksundu. Aksu, Kumköy ve Antalya genelinden gelen birçok vatandaşımız var. Sahilin yapılmasıyla halkımız çok güzel bir tesise ve imkana kavuşmuş olacak. Bu süreçte gerekli ilgiyi gösteren belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.