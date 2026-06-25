Antalya’nın Aksu ilçesinde yer alan ve 2021 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan Kumköy sahili, modern bir çehreye kavuşuyor. Sahilde yaklaşık 60 yıldır varlığını sürdüren ve aralarında konteynerlerin de bulunduğu 600 çardak, Kasım 2024'te Aksu Belediyesi ekiplerince düzenlenen şafak operasyonuyla tamamen kaldırılmıştı.
Antalya'da çöplüğe dönen sahil için müjdeli haber! 325 bin metrekarelik alana dev proje
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya'nın Aksu ilçesindeki sit alanı olan Kumköy sahiline 325 bin metrekarelik dev bir halk plajı inşa etmeye hazırlanıyor.Kaynak: İHA
Tahliye işlemlerinin ardından halkın kullanımına açılan ve aynı zamanda caretta carettaların önemli bir üreme merkezi olan sahilde, vatandaşların duyarsızlığı sebebiyle oluşan kirliliğin önüne geçmek adına kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının bölgeyi boşaltmasının ardından bazı otellerin ecrimisil ödeyerek kendi plaj alanlarını oluşturduğu gözlenirken, sahilde 325 bin metrekarelik dev bir halk plajı projesi hayata geçirilecek.
Projenin yatırım bütçesine dahil edilmesinin ardından başlayacak çalışmaların önümüzdeki yıla kadar tamamlanması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında, caretta caretta yuvalama alanları ile doğal yaşamın korunması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü ile koordineli bir süreç yürütülecek.
DOĞAL YAŞAM VE KAPLUMBAĞA YUVALARI KORUMA ALTINDA OLACAK
Hayata geçirilecek halk plajı projesinde çevre hassasiyeti en üst düzeyde tutulacak. Alanın sit alanı ve caretta caretta üreme noktası olması sebebiyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü sahildeki doğal yaşamın zarar görmemesi adına koruma odaklı çalışmalar yürütecek. Hem çevre bilincinin artırılması hem de bölgenin turizme kazandırılması hedeflenen projeyle, sahilin atıl ve bakımsız görüntüsüne tamamen son verilmesi amaçlanıyor.
VATANDAŞLAR BÖLGEDEKİ ALTYAPI EKSİKLİĞİNİN GİDERİLMESİNİ BEKLİYOR
Kumköy sahiline yapılacak modern tesis adımlarını memnuniyetle karşılayan bölge sakinlerinden Levent Dedeoğlu, projenin geç kalınmış ancak son derece gerekli bir adım olduğunu vurguladı. Sahilin hem denizi hem de doğasıyla çok özel bir yer olduğunu belirten Dedeoğlu, "Burası imkan olmadığı için tuvalet ve duştan yoksundu. Aksu, Kumköy ve Antalya genelinden gelen birçok vatandaşımız var. Sahilin yapılmasıyla halkımız çok güzel bir tesise ve imkana kavuşmuş olacak. Bu süreçte gerekli ilgiyi gösteren belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.