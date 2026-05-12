Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nın 31’inci oturumu olan COP31’in 2026 yılında Antalya’da gerçekleştirilecek olması, hazırlık sürecine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı zirve öncesinde konferans alanları, ulaşım, güvenlik, lojistik ve konaklama gibi başlıklarda yürütülen çalışmalar için şimdiye kadar yaklaşık 10 milyar liralık maliyet oluştuğu iddia edildi.

Cumhurbaşkanı kararıyla COP31 Başkanlığı görevine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum getirildi. Antalya’da 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek zirvenin hazırlıkları bakanlık koordinasyonunda sürerken, organizasyon kapsamında çok sayıda ihale gerçekleştirildiği belirtildi.

İddialara göre, konferans için bazı tarım arazileri otopark alanına dönüştürülürken, altyapı düzenlemeleri ve diplomatik organizasyonlar için yapılan harcamalara vergi ve gümrük muafiyetleri de sağlandı.