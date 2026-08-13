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Kaynak: İHA

Antalya Kepez Belediyesi, ilçe genelinde hem çevre sağlığını koruma çalışmalarına hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Belediyeye bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi, Gazi Mahallesi’nde ikamet eden engelli vatandaş M.A.’nın evinde geniş çaplı bir çalışma başlattı. Konut ve çevresinde bir biriken atıklar ekiplerce toplanarak bölgeden uzaklaştırıldı. Operasyon kapsamında adresten toplam 5 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Atıkların nakledilmesinin ardından hijyen ekipleri devreye girerek çöp ev içerisinde detaylı bir dezenfeksiyon ve temizlik süreci yürüttü. Yaşam alanının sağlıklı hale getirilmesiyle birlikte Sosyal İşler Birimi ekipleri haneyi ziyaret etti.

Gerçekleştirilen incelemelerin ardından ailenin ev eşyaları baştan sona yenilendi. Çocukların tüm kişisel ihtiyaç ve talepleri karşılandı.

Çevre Sağlığı ve Sosyal İşler birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü bu çalışmayla, hem mahalledeki hijyen riski ortadan kaldırıldı hem de ailenin yaşam standartları yükseltildi.