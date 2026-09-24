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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerine yönelik yeni bir çalışma başlattı.

Suç şebekelerinin faaliyetlerini sosyal medyaya taşıdığı, bu platformlar üzerinden silahlı paylaşımlar yaparak suçu övdükleri, propaganda ve tehdit içerikli yayınlar yaptıkları tespit edildi. Yapılan detaylı siber takip ve incelemeler sonucunda, kamuoyunda "Çirkinler" ve "Daltonlar" olarak bilinen yeraltı örgütleriyle irtibatlı 7 kişinin kimliği deşifre edildi.

ÇİRKİNLER VE DALTONLAR'A OPERASYON

Suç Kayıtları Kabarık Çıktı Yürütülen soruşturmada, "Çirkinler" grubuyla ilişkili olduğu değerlendirilen H.Ü. ve T.G. ile "Daltonlar" yapısıyla bağlantılı olduğu saptanan M.F.Y., Ö.G., E.A.E., B.Y.M. ve S.E.'nin adli sicil kayıtlarının bulunduğu ve herhangi bir yasal işte çalışmadıkları belirlendi.

KEPEZ VE MURATPAŞA'DA EŞ ZAMANLI BASKIN

Şüphelilerin yakalanması için düğmeye basan KOM ekipleri, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Gerçekleştirilen baskınlarda hedeflenen 7 şüpheliden 5'i yakalanarak emniyete götürülürken, firari konumdaki 2 şahsın yakalanması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

EVDEN OTOMATİK SİLAH ÇIKTI

Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ciddi miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüphelilerden E.A.E.'nin adresinde yapılan aramalarda; 1 adet seri numarası silinmiş otomatik tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, çeşitli ebatlarda 5 adet fişek ve örgütsel iletişimin incelenmesi amacıyla 2 adet cep telefonu bulundu. Diğer şüpheli Ö.G.'nin evinde ise 9 mm çapında 8 adet fişek ile 7 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyon bilançosunda toplamda 1 otomatik silah, 1 kurusıkı tabanca, 13 adet mermi, 7 adet av tüfeği fişeği ve 2 cep telefonuna el konulduğu açıklandı.