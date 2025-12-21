Mimarsinan Mahallesi'ndeki tekel büfesine cuma günü saat 23.00 sıralarında gelen Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem, iddiaya göre içki alıp, iş yeri sahibi Ömer Yıldız ile birlikte içmeye başladı. Bir süre sonra aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yıldız, ruhsatsız tabancasıyla Erkan ve Ertem'e ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri, Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem'in hayatını kaybettiğini belirledi. İş yeri sahibi Ömer Yıldız ise olayda kullandığı ruhsatsız tabancasıyla polise teslim oldu. Polis ekibi tarafından götürülmek üzere iş yerinden çıkarılan Yıldız'ın, çevredekilere "İş yerime çökmek istediler, ondan öldürdüm" dediği öğrenildi.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Ömer Yıldız adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde, aralarında husumet bulunan Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem'in gece geç saatlerde iş yerine geldiğini ve iş yerine çökmeye çalıştıklarını, ellerindeki silahı alıp kendisini korumak için ateş ettiğini söylediği kaydedildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Yıldız, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem'in cenazeleri ise Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.