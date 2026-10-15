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Kaynak: DHA

Antalya'da son 3 ayda botoks uygulamalarının ardından rahatsızlanan 16 kişinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınmasının ardından benzer şikayetlerle yeni hastalar hastenelere başvurdu.

Hastaneye başvuran 35 yaşındaki B.J., botoks işlemini daha önce tanıştığı bir doktorun evinde yaptırdığını öne sürdü. B.J., uygulamadan 3 gün sonra göz kapağında düşme, ses kısıklığı ve yutma güçlüğü yaşamaya başladığını belirtti.

"ÜRÜNLERİN SAHTE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Haberlerde kendisiyle benzer sorunlar yaşayan kişileri gördükten sonra hastaneye başvurduğunu belirten B.J., işlemi yapan doktorun kendisine yeni bir ürün firmasıyla anlaştıklarını söylediğini aktardı.

B.J., "Kullanılan ürünlerin sahte olduğunu düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı'nın bu ürünleri araştırmasını istiyorum" dedi.

"HALK SAĞLIĞI SORUNU HALİNE GELDİ"

AÜ Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Babür Dora, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış iki botulinum toksini bulunduğunu belirterek, merdiven altı uygulamalarda kullanılan ürünlerin çoğunun sahte olduğunu söyledi.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebru Apaydın Doğan ise acil servise yeni vakaların geldiğini, bunlardan birinin kritik durumda olduğunu ve hastaneye yatırıldığını açıkladı. Doğan, yaşanan durumu "halk sağlığı sorunu" olarak nitelendirdi.

Uzmanlar, botulinum toksini uygulamalarının eğitimli uzmanlar tarafından, kaynağı bilinen ürünlerle ve kontrollü koşullarda yapılması gerektiğini vurguladı.