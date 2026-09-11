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Kaynak: İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sabah saatlerinde su borusu patladı. Patlayan boru nedeniyle Ali Çetinkaya Caddesi'nin bir bölümü su altında kaldı.

Su, cadde üzerinde birikti. Bölgedeki iş yerleri su baskını tehlikesi yaşadı. Patlama nedeniyle bölgede su kesintisi de meydana geldi.

Yolda biriken su trafiği olumsuz etkiledi. Caddede trafik yoğunluğu oluştu.

Su borusunun, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (ASAT) ait olduğu belirtildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

Cadde üzerindeki işletmelerden birinin sahibi Selim Öner, sabah geldiklerinde borunun patlamış olduğunu söyledi. Öner, caddenin suyla dolduğunu ifade etti.