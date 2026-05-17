Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Olay, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Serik ilçesi Gedik Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 2. katında meydana geldi. Mutfak bölümünde ilk belirlemelere göre tüp gazı sıkışması neticesinde büyük bir patlama yaşandı. Patlama esnasında evde bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Serik Devlet Hastanesine, ardından Antalya'daki tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

GÖRGÜ TANIKLARI: DEPREM VEYA BOMBA SANDIK

Patlamanın şiddetiyle yataklarından fırlayan apartman sakinleri, yaşadıkları dehşet anlarını şu sözlerle aktardı:

Safa Nergiz "Saat 5 sıralarıydı, evde tek başıma yatıyordum. Müthiş bir patlama sesi geldi. İlk önce deprem zannettim. Sonra 'patladı' diye bağrışmalar duydum ve aşağıya indim. Binada bayağı zarar var; kapılar, pencereler uçtu, duvarlar yıkıldı. Evdeki kişinin vücudunda yanıklar vardı, hastaneye götürdüler." dedi.

Barış Türkdağlı ise "Yoğun bir gaz sıkışması olmuş, patlamadan dolayı bina ve araçlarımız bu hale geldi. En sevindirici haber can kaybının olmaması. O anda deprem zannettik, 'Bomba mı atıldı?' dedik, her şey aklımıza geldi. Ailem vardı, onları hemen tahliye ettik." ifadelerini kullandı.

ÇEVREDEKİ ARAÇLAR VE BİNA AĞIR HASAR GÖRDÜ

Patlamanın yıkıcı etkisi sadece daireyle sınırlı kalmadı. Apartmanın dış cephesinde, kapı ve pencerelerinde büyük hasar meydana gelirken, binanın önünde park halinde bulunan 4 araç fırlayan molozlar ve basınç nedeniyle ağır hasar gördü.

Polis ekipleri, çevre emniyeti alarak olay yeri inceleme çalışmalarını başlattı. Patlamayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürdürülüyor.