02 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul
Antalya'da aynı gün iki mevsim: Hem deniz hem kayak keyfi

Antalya’da aynı gün içinde iki mevsim birden yaşanıyor. Bir tarafta Konyaaltı Sahili’nde denize girenler, bir tarafta Saklıkent’in bin 900 rakımında dağında kayak yapanlar… Kent merkezinde 19 derece sıcaklık varken, zirvede kar ve kayak keyfi sürüyor.

Antalya'da aynı gün iki mevsim: Hem deniz hem kayak keyfi - Resim: 1

Antalya'da sıcaklıklar 19 dereceye kadar yükseldi. Kentte aynı gün içinde iki farklı mevsim yaşanıyor.

1
Antalya'da aynı gün iki mevsim: Hem deniz hem kayak keyfi - Resim: 2

Bazı vatandaşlar Saklıkent'in zirvesinde kayak yapıyor. Diğerleri ise 40 kilometre uzaklıktaki Konyaaltı Sahili'nde denize giriyor.

2
Antalya'da aynı gün iki mevsim: Hem deniz hem kayak keyfi - Resim: 3

Yurdun büyük bölümünde soğuk hava etkili olurken, Antalya'da bahar havası hissediliyor. Güneşli hava, özellikle hafta sonları sahilleri dolduruyor.

3
Antalya'da aynı gün iki mevsim: Hem deniz hem kayak keyfi - Resim: 4

Kent merkezindeki Konyaaltı Sahili'nde sıcaklık 19 dereceye ulaşınca denize girilebiliyor. Saklıkent’te ise hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düşüyor.

4
Antalya'da aynı gün iki mevsim: Hem deniz hem kayak keyfi - Resim: 5

1900 rakımdaki tek kayak merkezinde kayak yapmak mümkün oluyor. Ailesiyle birlikte Saklıkent’e gelen Tuğrul Süleymanlı, karın keyfini çıkarıyor.

5
Antalya'da aynı gün iki mevsim: Hem deniz hem kayak keyfi - Resim: 6

Süleymanlı, "Antalya'nın en güzel yanı mevsimi. Nasıl bu kadar fark edebiliyor anlayamıyoruz," dedi. Kentten büyük keyif aldıklarını belirten Süleymanlı, "Kentimizi çok seviyoruz," diye ekledi.

6
Antalya'da aynı gün iki mevsim: Hem deniz hem kayak keyfi - Resim: 7

Yarım saat arayla farklı aktiviteler yapmanın mümkün olduğunu söyleyen Süleymanlı, "Yarım saat arayla Konyaaltı Sahili'nde denize girebilir, Saklıkent'te kayak yapabilir, kar topu oynayabiliriz," dedi.

7
Antalya'da aynı gün iki mevsim: Hem deniz hem kayak keyfi - Resim: 8

Hava koşulları, hem kar hem deniz keyfi sunuyor. Sahillerin ve kayak merkezlerinin aynı gün dolup taşması dikkat çekiyor.

8
Antalya'da aynı gün iki mevsim: Hem deniz hem kayak keyfi - Resim: 9

Turistler ve yerli halk için Antalya adeta doğa cenneti gibi. Mevsim farklılığı, şehirde yaşayanlar için eşsiz bir deneyim sunuyor.

9
Antalya'da aynı gün iki mevsim: Hem deniz hem kayak keyfi - Resim: 10

Antalya, güneşi, denizi ve kayak imkanıyla ilgi çekiyor. Kent, yılın bu döneminde hem yaz hem kış keyfi yaşatıyor.

10
Kaynak: DHA
