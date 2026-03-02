Antalya'da sıcaklıklar 19 dereceye kadar yükseldi. Kentte aynı gün içinde iki farklı mevsim yaşanıyor.
Antalya’da aynı gün iki mevsim: Hem deniz hem kayak keyfi
Antalya’da aynı gün içinde iki mevsim birden yaşanıyor. Bir tarafta Konyaaltı Sahili’nde denize girenler, bir tarafta Saklıkent’in bin 900 rakımında dağında kayak yapanlar… Kent merkezinde 19 derece sıcaklık varken, zirvede kar ve kayak keyfi sürüyor.Derleyen: Tuğçe Nur Acar
Bazı vatandaşlar Saklıkent'in zirvesinde kayak yapıyor. Diğerleri ise 40 kilometre uzaklıktaki Konyaaltı Sahili'nde denize giriyor.
Yurdun büyük bölümünde soğuk hava etkili olurken, Antalya'da bahar havası hissediliyor. Güneşli hava, özellikle hafta sonları sahilleri dolduruyor.
Kent merkezindeki Konyaaltı Sahili'nde sıcaklık 19 dereceye ulaşınca denize girilebiliyor. Saklıkent’te ise hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düşüyor.
1900 rakımdaki tek kayak merkezinde kayak yapmak mümkün oluyor. Ailesiyle birlikte Saklıkent’e gelen Tuğrul Süleymanlı, karın keyfini çıkarıyor.
Süleymanlı, "Antalya'nın en güzel yanı mevsimi. Nasıl bu kadar fark edebiliyor anlayamıyoruz," dedi. Kentten büyük keyif aldıklarını belirten Süleymanlı, "Kentimizi çok seviyoruz," diye ekledi.
Yarım saat arayla farklı aktiviteler yapmanın mümkün olduğunu söyleyen Süleymanlı, "Yarım saat arayla Konyaaltı Sahili'nde denize girebilir, Saklıkent'te kayak yapabilir, kar topu oynayabiliriz," dedi.
Hava koşulları, hem kar hem deniz keyfi sunuyor. Sahillerin ve kayak merkezlerinin aynı gün dolup taşması dikkat çekiyor.
Turistler ve yerli halk için Antalya adeta doğa cenneti gibi. Mevsim farklılığı, şehirde yaşayanlar için eşsiz bir deneyim sunuyor.
Antalya, güneşi, denizi ve kayak imkanıyla ilgi çekiyor. Kent, yılın bu döneminde hem yaz hem kış keyfi yaşatıyor.