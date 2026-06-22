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Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü, tarımsal üretimi teşvik etmek adına çiftçinin yanında olmaya devam ediyor. Şehir genelinde düzenlenen ücretsiz arıcılık kurslarıyla yüzlerce vatandaşa teorik ve pratik eğitim imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi, eğitimlerini tamamlayıp arıcılık belgesi alan üreticileri kovan hibesiyle ödüllendiriyor.

ETAP ETAP TÜM İLÇELERE YAYILIYOR

Antalya merkezinde başlayan kovan dağıtım organizasyonu, etaplar halinde merkeze en uzak yayla mahallelerine kadar ulaştırılıyor. Son lojistik planlama kapsamında üç ilçede yapılan dağıtımların detayları şu şekilde gerçekleşti:

Alanya: 88 üreticiye kovanları teslim edildi.

Korkuteli: 147 üreticiye destek sağlandı.

Kaş: 48 üretici hibe kovanlarına kavuştu.

Teslimat Şartı: Arıcılık belgesiyle başvuruda bulunan her bir üreticiye, imza karşılığında 3'er adet kovan ücretsiz olarak verildi.

POLEN TUZAKLI KOVANLAR MALİYET YÜKÜNÜ AZALTIYOR

Dağıtılan kovanların modern ve polen tuzaklı mimariye sahip olması, yüksek arıcılık maliyetleri altında ezilen üreticiye can suyu oldu.

Büyükşehir Belediyesi'nin bu stratejik desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaşlı arıcı Mustafa Çerçi, projenin özellikle sektöre yeni adım atacak gençler için büyük bir fırsat olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kovan desteklerinden çok memnunuz. Kovanların polen tuzaklı olması bizim için ayrıca büyük bir avantaj, çok iyi düşünülmüş bir detay. Arıcılıkta bal ayrı, mum ayrı bir emek ama polen ekonomik olarak daha da değerli bir ürün.

Şu an piyasada kovan maliyetleri oldukça yüksek seviyelerde. Bu tür nitelikli ve ücretsiz desteklerin, yeni üretici genç arkadaşlarımız için sektöre giriş bileti olacağını düşünüyorum. Bu teşvikler gençleri arıcılığa fazlasıyla yönlendirecektir."

Antalya Büyükşehir Belediyesi, arı sütü, polen ve bal üretiminde verimliliği artıracak kırsal kalkınma yatırımlarına ve kovan dağıtım etaplarına önümüzdeki süreçte de devam edecek.