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Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen organizasyon, deniz ekosisteminin gizemli dünyasını gözler önüne serdi. Etkinlik kapsamında; ünlü su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan'ın imzasını taşıyan, deniz çayırları ile deniz kaplumbağalarının yaşam mücadelelerini anlatan fotoğraf sergisi davetlilerin beğenisine sunuldu.

"YAŞAM ALANLARINA ZARAR VERDİK, ŞİMDİ KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Etkinliğin açılışında konuşan Antalya Vali Yardımcısı Salih Yüce, daha önce görev yaptığı Muğla'da da caretta carettaların korunması için aktif çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Deniz kaplumbağalarının geleceğine dair özeleştiri ve temennilerde bulunan Yüce, şu ifadeleri kullandı:

"Onların yaşam alanlarına zarar verdik şimdi kurtarmaya çalışıyoruz, umarım geç kalmamışızdır. Korumaya ve neslinin devamına yönelik tüm kurumların katkılarından dolayı teşekkür ederim. Carettaların korunması için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

YUVA SAYISINDA SEVİNDİRİCİ RAKAMLAR

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kaplumbağaların yumurtlama döneminin hız kazandığını belirten EKAD Başkanı Ali Fuat Canbolat, güncel verileri paylaştı. Canbolat, Belek bölgesinde şu ana kadar 600, Kızılot bölgesinde ise 500'ün üzerinde yuva tespit edildiğini açıklayarak, "Son yıllarda 3 binin altında yuvalama olmuyor. Kızılot'ta 2 bin, Belek'te 3 bin olmak üzere toplamda 5 bin yuvalamanın altına düşmüyoruz" diyerek bölgenin önemine dikkat çekti.

"OKSİJENİN %20'SİNİ DENİZ ÇAYIRLARINA BORÇLUYUZ"

Deniz çayırlarının ve kaplumbağalarının birbirini tamamlayan bir ekosistem oluşturduğunu vurgulayan su altı yönetmeni Tahsin Ceylan ise denizlerin hayati önemini şu sözlerle aktardı:

"Havanın içindeki oksijenin yüzde 70'i denizlerden geliyor ve yüzde 20'sini de deniz çayırlarının fotosentezine borçluyuz. Biz de bunu görsellerle anlatmaya çalıştık. Deniz kaplumbağaları 120 milyon yıldır bizimle aynı evreni paylaşıyorlar. Onlara 120 milyon yıllık bir saygımız var. Dünyada deniz kaplumbağalarının 7 türü var ve bu türün tamamının nesli tehlike altında ama ülkemizde de bu konuda bir bilinç var ve bu gittikçe yaygınlaşıyor."

Etkinlik, DKMP Av ve Yaban Hayatını Koruma Şube Müdürü Tamer Yılmaz'ın Türkiye'deki yaban hayatının korunmasına yönelik gerçekleştirdiği kapsamlı sunumla sona erdi.