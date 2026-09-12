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Kaynak: AA

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir ambalaj deposunda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yanındaki eve sıçradı.

Yangın, Yenigöl Mahallesi Lavanta Sokak’ta bulunan ambalaj deposunda henüz belirlenemeyen nedenle başladı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine yangın, deponun bitişiğindeki eve de yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürdürüldü.

Yangının çıktığı depoda ambalaj, izolasyon, deterjan ve kâğıt gibi ürünlerin bulunduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle depo ile bitişiğindeki evde hasar meydana geldi.