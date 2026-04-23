Antalya’nın Aksu ilçesinde yaklaşık 80 metrelik uçuruma yuvarlanan bir kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, saat 18.00 sıralarında Karaöz Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede çobanlık yapan bir kişi, Yeşilkaraman Jandarma Karakol Komutanlığı’nı arayarak ormanlık alandaki uçurumdan bir erkek sesi geldiğini bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Yapılan arama çalışmaları sonucunda Murat Ö. (41), uçurumdaki ormanlık alanda yerde yaralı halde bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Jandarma, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekiplerinin koordineli çalışmasıyla bulunduğu noktadan çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Murat Ö.’nün Kepez Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi.