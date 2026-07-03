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Kaynak: İHA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri, Döşemealtı ilçesinde gerçekleşen 6 farklı iş yeri hırsızlığını aydınlatmak için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen K.P. isimli şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin bölgedeki suç bağlantılarını çözmek amacıyla araştırmalarını derinleştiren jandarma dedektifleri, düzenlenen operasyonlar neticesinde hırsızlığa konu olan çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Yapılan incelemelerde, bulunan eşyaların bir kısmının Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanındaki bir evden hırsızlık olayında çalınan malzemeler olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından el konulan tüm çalıntı eşyalar, tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından yasal sahiplerine iade edildi.