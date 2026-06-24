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Kaynak: AA

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin son kontrollerinde kent genelinde ruhsatsız ve hijyen koşullarına uygun olmayan imalathanelerde, içeriği belirsiz maddeler kullanılarak üretilen 4 bin 322 şişe sahte parfüme el konulduğu belirtildi.

Ünlü markaların logoları taklit edilerek satışa sunulmak istenen ve özellikle turistleri hedef alarak halk sağlığını riske atan ürünlerin, gerekli işlemlerin ardından imha edileceği ifade edildi.

Sahte parfümlerin cilt hastalıkları ve alerjik reaksiyonlara yol açabileceği uyarısı yapılırken, denetimlerin aralıksız süreceği kaydedildi.

El konulan ürünlerin İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildiği bildirildi.