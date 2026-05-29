Antalya’nın Serik ilçesinde boş bir ağılda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yapılan incelemede, küle dönen ağılın, geçtiğimiz günlerde yol verme tartışmasında 3 kişiyi tabancayla vurarak öldüren cinayet zanlısı Ahmet Bayar’ın (25) ailesine ait olduğu belirlendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MAHALLELİ İHBAR ETTİ, İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Olay, saat 15.00 sıralarında Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi Üründü yolu üzerinde bulunan bir ağılda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü ancak boş ağıl tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

YANGININ ÇIKTIĞI AĞIL "KATİL ZANLISININ" AİLESİNE AİT ÇIKTI

Yangın sonrası polis ekiplerince başlatılan kundaklama ve inceleme çalışmalarında dikkat çekici bir detaya ulaşıldı. Yanan yerin, 17 Mayıs'ta ilçede infial yaratan "yol verme" kavgasında Emre Savran (35), Bilgin Korkut (34) ve Oğuz Avcı'yı (49) tabancayla vurarak öldüren Ahmet Bayar'ın ailesinin işlettiği ağıl olduğu ortaya çıktı.

15 Yıl Sonra İlçeyi Terk Etmişlerdi Edinilen bilgilere göre, kiraladıkları ağılda 15 yıldır hayvancılıkla uğraşan Bayar ailesi, çocuklarının karıştığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği cinayet olayının hemen ardından güvenlik gerekçesiyle ilçeyi terk ederek başka bir yere taşınmıştı.

Polis ekipleri, yangının cinayet olayına misilleme amacıyla çıkarılmış bir kundaklama olup olmadığını belirlemek için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak geniş çaplı soruşturma başlattı.