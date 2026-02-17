Antalya'da hizmet veren The BBQ Grill Cafe adlı mekan, haakında birçok şikayet olmasına rağmen bir işlemle karşı karşıya kalmadı. İddiaya göre Antalya'da köfte, peynir tabağı yiyen ve içecek içen adam 22 bin 850 lira hesap ödedi. Hesabın fahiş olduğunu düşünen Murat Ş., cafeyi şikayet etti ama üstüne bir de ceza yedi.

BİR DARBE DE HAKEM HEYETİ'NDEN

Hesabı ödedikten hemen sonra iade talebiyle başvuru yaptığını belirten Murat Ş., bir darbe de Hakem Heyeti'nden yedi. Hakem heyeti, "fiş almadığı" gerekçesiyle Murat Ş'ye 7 bin TL idari para cezası kesti. Ayrıca, işletmenin uyguladığı fiyatların "serbest piyasa koşulları" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek başvuruyu reddetti.

"BİN LİRALIK HESABA 100 BİN DE ALSALAR..."

Karara tepki gösteren Murat Ş., "Paramın iade edilmesini beklerken ceza aldım. Taş çatlasa 1.000 TL tutacak bir hesabı şişirip beni mağdur ettiler. Hakem heyeti de bunu serbest piyasa diye savunuyor. Böyle serbest piyasa mı olur? Demek ki 100 bin TL alsalardı da sonuç değişmeyecekti" diyerek tepki gösterdi.

İLK DEĞİL

Öte yandan mekan hakkında çeşitli şikayet platformları üzerinden yapılan yorumlarda dikkat çekti. 22 Ekim 2025 tarihinde Kerem isimli bir vatandaş da 25 bin TL'lik hesabı zorla ödediğini öne sürdü.