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Vali Şahin, buradaki konuşmasında, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi'nin denizi korumak için geliştirilen bir eylem planı olduğunu ve bu çerçevede denizi korumaya yönelik pek çok bileşen barındırdığını söyledi. Şahin, "Bunun için depozito makinelerinin geliştirilmesi konusunda çok önemli çabalar gösterdik. Nitekim Türkiye Çevre Vakfı ve Çevre Ajansı ile yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Antalya'da çok sayıda noktada bu depozito makineleri çalışıyor. Bu konuda Antalya Türkiye'nin bir numarası konumunda, bununla da ayrıca gurur duyuyoruz ve vatandaşların ilgisine teşekkür ederim." dedi.

Tek kullanımlık pet şişe kullanımının olabildiğince azaltılması konusunda vatandaşlara bir bilinç kazandırmaya çalıştıklarını kaydeden Şahin, bu kapsamda sebil ve çeşme kültürünü tekrar canlandırmaya çalıştıklarını anlattı.

Şahin, plastik kullanımı azaltılırsa toplama ve dönüştürme sürecinde sorunun kaynağında çözüleceğini ifade etti.

Büyükelçi Xuebin ise Antalya'da olmaktan ve içme suyu istasyonlarının açılışına katılmaktan dolayı mutluluğunu paylaşarak, Antalya Valiliğine verdikleri desteklerin kendileri için de çok değerli olduğunu söyledi. Xuebin, "Bu destekler Türkiye ve Çin dostluğu, sıfır atık için de çok önemli. Bu sene COP31 Antalya'da düzenlenecek. Çin buna çok önem veriyor ve Çin'den Antalya'ya bir heyet gelecek. Umarım ki bu COP31 sürecinde Çin, Türkiye ile başarılı işler yapacak. Dünya çevre sorununa birlikte çözüm bulabiliriz." diye konuştu.