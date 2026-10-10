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Kaynak: DHA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafriyat çalışması sırasında meydana gelen olayda ağır yaralanan 15 yaşındaki Kadir Sevilgen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 6 Ekim günü saat 11.00 sıralarında Kahyalar Mahallesi'nde meydana geldi.

Operatörlüğünü M.K.'nin yaptığı iş makinesinin bomu, çalışma sırasında yanında bulunan ve iş makinesinde yağcı olarak çalıştığı iddia edilen Kadir Sevilgen'i sıkıştırdı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ağır yaralanan Sevilgen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki kontrollerin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sevilgen, tedavi altına alındı.

3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede 3 gün boyunca tedavisi süren 15 yaşındaki Kadir Sevilgen, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından iş makinesinin sahibi R.Y. ile operatör M.K. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından hakimliğe çıkarılan iki şüpheli tutuklandı.