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Kaynak: AA

Aksu Belediyesinin açıklamasında, zabıta ekiplerinin gelen ihbar üzerine işletmeye ait 3 ayrı soğuk hava deposunda inceleme gerçekleştirdiği bildirildi.

Kontroller sırasında ekipler, tüketim tarihi geçmiş ürünlerin yanı sıra muhafaza koşulları uygun olmayan yaklaşık 15 ton süt ürünü tespit etti.

Mevzuata aykırı olduğu belirlenen ürünlere ekipler tarafından el konulurken işletme hakkında da cezai işlem uygulandı. Depolardan çıkarılan ürünler, Aksu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince götürülerek imha edildi.

Aksu Belediyesi Zabıta Müdürü Kaan Aydın, Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın talimatıyla ilçe genelinde halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerin devam ettiğini kaydetti.