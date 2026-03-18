Valilikten yapılan açıklamaya göre, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 2015 yılında işlenen çifte cinayetle bağlantılı olduğu belirlenen Y.B.’yi tespit ederek gözaltına aldı.

Hakkında “kasten öldürme” suçundan kesinleşmiş yakalama kararı bulunan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.