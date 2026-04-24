“Sizin Oraların Nesi Meşhur?” sloganıyla bu yıl düzenlenen Antalya YÖREX Fuarı’nda, oda ve borsaların katılımıyla illerin yöresel ürünleri ile coğrafi işaretli değerleri sergileniyor.

Fuarın açılışı, Dünya Odalar Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirildi.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün, Başkan Vekili Yüksel Gökçedağ, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemil İnce, Adem Akman, Murat Özçelik, Meclis Üyeleri Şükrü Keskin, Azer Sarı, Berat Emre Öztürk, Ercan Düzgün ve Cafer Elmas ile birlikte Antalya YÖREX Fuarı açılış programına katılım sağladı.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yöresel değerlerin tanıtımına katkı sunan fuarın hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." denildi.