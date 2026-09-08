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Kaynak: AA

Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Serik ilçesinde de ormanlık ve tarım arazilerinin bulunduğu alandaki yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, bölgedeki evler tahliye edildi. Adana’nın Kozan ilçesinde de orman yangını sebebiyle yerleşim yerleri tahliye ediliyor.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Karaöz, Ekşili, Kızıllı ve Çamlıbel mahallelerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, 3 uçak, 9 helikopter, 110 arazöz, 4 iş makinesi ve 610 personel ile müdahale ediliyor.

KEPEZ'E SIÇRADI

Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılırken, Aksu ilçesinde başlayan yangın Kepez ilçesine de sıçradı.

Yangın nedeniyle Kuzey Çevre yolu ile Antalya Isparta kara yolunun Antalya merkezden Kuzey Çevre yoluna kadar olan bölümü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.Antalya'nın Serik ilçesindeki Deniztepesi ve Sarıabalı mahallelerinde de henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Bölgedeki evler tahliye edilirken, 5 ev ve bazı seralar yangında küle döndü.

ENGELLİ VATANDAŞLAR HASTANELİK OLDU

Yanan bir evde bulunan ve engelli oldukları öğrenilen İbrahim, Hatice ve Kiraz Karaca dumandan etkilendi. 3 vatandaş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yangına müdahale eden özel bir şirkete ait kepçe şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye götürüldü.

BÜŞRA ÖZDEMİR: HAVA DESTEĞİ DURDU

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, ekiplerin çalışmalarını yerinde görüp yetkililerden bilgi aldı ve belediye ekiplerini yönlendirdi. Çamlıca mevkiinde açıklama yapan Başkan Vekili Özdemir "Çamlıca mevkiinde 16.25 sıralarında çıkan yangın sebebiyle tüm imkanlarımızla sahadayız. Şu anda Çamlıca mevkiindeyiz, Kuzey Çevre Yolu'ndayız. AFAD koordinasyonunda şehrin tüm sorumlularıyla birlikte koordineli şekilde mücadele ediyoruz. Etkili bir rüzgar var, hava sıcak, havanın karamasıyla birlikte hava desteği de durdu. Bu durum ekiplerin çalışmasını da zorlaştırıyor. Antalya'nın tüm sorumluları işbirliği içinde bu afetle mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.

BİR YANGIN DA ADANA KOZAN'DA

Bir yangın haberi de Adana'nın Kozan ilçesinden geldi. İlçeye bağlı Doğanalanı Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. Ormanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının büyümesiyle bölgedeki bazı yerleşim yerleri tedbir alınarak tahliye edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.