Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 verilerine göre Antalya, 5 milyon 69 bin 77 tonluk üretimle Türkiye’nin en fazla sebze üreten ili oldu. Meyve üretiminde ise 1 milyon 773 bin 695 tonla üçüncü sırada yer aldı.

DOMATES, BİBER VE HIYARDA BÜYÜK PAY

Antalya, ürün bazında da birçok kalemde Türkiye lideri konumunda bulunuyor. Kent;

2,7 milyon ton domatesle Türkiye üretiminin %33’ünü,

455 bin ton hıyarla %31’ini,

779 bin ton biberle %23’ünü karşılıyor.

Bu veriler, Antalya’nın sebze üretimindeki belirleyici rolünü ortaya koyuyor.

MEYVEDE DE GÜÇLÜ KONUMUNU KORUYOR

Meyve üretiminde de öne çıkan Antalya;

Avokadoda %58,

Mavi yemişte %51,

Muzda %47,

Keçiboynuzunda %46,

Portakalda %39 üretim payına sahip.

Ayrıca çarkıfelek üretiminin %86’sı ve susam üretiminin %33’ü de Antalya’dan karşılanıyor.

31 ÜRÜNDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, Antalya’nın bitkisel üretimde büyük bir çeşitliliğe sahip olduğunu belirterek, kentin 31 üründe Türkiye birincisi, 15 üründe ikinci, 12 üründe ise üçüncü sırada olduğunu açıkladı.

Erkal, “Domateste Antalya bir marka. Ürünlerimizi hem yurt içine hem de dünyanın birçok noktasına gönderiyoruz” dedi.

KESME ÇİÇEKTE DE LİDER

Antalya, sadece meyve ve sebzede değil, kesme çiçek ve süs bitkileri üretiminde de öne çıkıyor. Türkiye’deki kesme çiçek üretiminin %51’i Antalya’da gerçekleştiriliyor.

SON 20 YILDA BÜYÜK ARTIŞ

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ise kentin tarımsal başarısına dikkat çekerek, son 20 yılda sebze üretiminin 3 kat, meyve üretiminin ise 2,5 kat arttığını ifade etti.

Çandır, Antalya’nın Türkiye’deki örtü altı üretimin yaklaşık %41’ini karşıladığını belirterek, bu başarının iklim avantajı ve üreticilerin tecrübesi sayesinde elde edildiğini vurguladı.