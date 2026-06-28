Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Burak İpek idaresindeki 07 BBE 351 plakalı otomobil, D-400 kara yolunun Antalya Caddesi bölümünde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çarpmanın şiddetiyle araçtan kopan motorun yaklaşık 40 metre sürüklendiği ve yakındaki bir iş yerine ait konaklama amaçlı kullanılan konteynere girdiği belirlendi.

Kaza anında konteynerde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Burak İpek’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.