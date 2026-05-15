Antalya’nın Serik ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle açık alanda yağışa yakalanan vatandaşlar, korunacak yer ararken büyük panik yaşadı.

Dolu yağışı, ilçeye bağlı Bucak Mahallesi’nde bulunan Şahintepesi piknik alanında şiddetini artırdı. Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri nedeniyle bölgedeki vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Yağışın şiddeti, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean kayıt altına alındı.

Görüntülerde, dolu tanelerinin sert bir şekilde zemine düştüğü görülürken, kayıt yapan bir vatandaşın korku içerisinde dua ettiği duyuldu. Panik halindeki vatandaşın, "Allah’ım sen büyüksün, Allah’ım etme, sen bilirsin Allah’ım" diyerek dua etmesi dikkat çekti.

Kısa süreliğine büyük bir tedirginliğe yol açan ve ilçeyi etkisi altına alan dolu yağışının ardından, yetkililerden alınan ilk bilgilere göre bölgede herhangi bir mal veya can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Yağışın durmasıyla birlikte bölgedeki hayat normale döndü.