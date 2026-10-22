Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Antalya’nın Serik ilçesinde ekmek satışı yapan bir işletme, rakip fırınlarla yaşanan fiyat anlaşmazlığının ardından ürünlerini daha düşük bedelle müşterilere sunmaya başladı. Normalde 17,5 TL’ye satılan 200 gramlık ekmeğin ücretini 10 TL olarak belirleyen işletme, ilçede yoğun ilgi gördü. Uygulamanın ardından ekmek almak isteyenler fırında sıra oluşturdu.

İşletmenin sahibi Turan Öztepe, yeni fiyatın yalnızca kısa süreli bir uygulamadan ibaret olmadığını belirtti. İndirimden özellikle birden fazla kişinin yaşadığı aileler memnun kaldı.

FİYAT DÜŞÜŞÜNÜN NEDENİ RAKİP İŞLETMELERLE YAŞANAN ANLAŞMAZLIK

Kararın nasıl alındığına ilişkin açıklama yapan Öztepe, sürecin diğer fırınların başlattığı fiyat mücadelesiyle ortaya çıktığını söyledi. Öztepe, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Bu işin hikayesi diğer fırınlarla yaşanan haksız rekabetten dolayı başladı. Yarışı onlar başlattı, biz de devam ettirdik. Ama bu durum en çok vatandaşa, Serik halkına yaradı."

İndirim kararının geçici bir tanıtım faaliyeti olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Öztepe, ekmeğin yaklaşık bir ay önce de aynı tutardan satıldığını hatırlattı. İşletme sahibi, fiyatı birkaç günlüğüne düşürüp daha sonra eski seviyesine çıkarma gibi bir planlarının bulunmadığını ifade etti.

Satış yöntemlerine de değinen Öztepe, müşterilere dışarıdan dağıtım hizmeti vermediklerini, ürünleri doğrudan fırından temin edebileceklerini aktardı. Ekmeğin gün boyunca taze ve sıcak şekilde satışa sunulduğunu belirten işletme sahibi, uygulamanın başladığı ilk günde gördükleri ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

UYGUN FİYATLI EKMEK KALABALIK AİLELERİ SEVİNDİRDİ

Serik’teki fiyat değişikliğinden yararlanan müşteriler, ekmek alışverişinin daha hesaplı hâle gelmesinden memnun olduklarını belirtti. Görüş bildiren bir müşteri, özellikle nüfusu kalabalık evlerde yaşayanlar için yeni fiyatın önemli bir kolaylık sağladığını söyledi. Aynı müşterinin beklentisi, diğer işletmelerin de benzer bir yol izlemesi oldu.

İlçede yaşayan bir başka vatandaş da 10 TL’ye ekmek satın almanın önemli bir avantaj olduğunu ifade etti. İndirimin devam etmesini umduğunu belirten mahalle sakini, diğer fırınların da fiyatlarını düşürmesini beklediğini dile getirdi.