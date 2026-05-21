Antalya / Ömer Faruk Güder / Yeniçağ



Antalya'nın Serik İlçesi'nde İYİ Parti'ye toplu katılım töreni düzenlendi. İYİ Parti TBMM Başkanvekili Uğur Poyraz, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı Ayyüce Türkeş Taş ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Oğulcan Bayram’ın katılımıyla gerçekleşen program oldukça yoğum katılımlı ve coşkulu geçti.

Programı düzenleyen İYİ Parti Serik İlçe Başkanı Erhan Uzun “Serik ilçemizde çeşitli partilerde görevliyken istifa edip partimize katılım sağlayan 100 arkadaşımıza rozetlerini takıp üyelik işlemlerini gerçekleştirdik. İYİ Parti'miz Serik'te ve Antalya genelinde güçlenerek yoluna devam ediyor.” diye konuştu. Uğur Poyraz ve Buğra Kavuncu'da yaptıkları konuşmalarda İYİ Parti'nin gerçek bir Türk Milliyetçisi parti olduğunu ve tüm milliyetçileri İYİ Parti çatısı altında mücadele etmeye davet ettiklerini söylediler.

İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ali Adnan Kaya'da “Hedefimiz Antalya'da birinci parti olmaktır bu hedefe her ilçemizde toplu katılımlarla yürüyoruz. Seçimlerde oylarını artırarak büyüyen tek parti İYİ Parti'miz olacaktır” diye konuştu.