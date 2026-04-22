Türk Hava Kuvvetlerinin dünyaca ünlü F-16 akrobasi timi SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya'da gerçekleştireceği gösteri öncesinde nefes kesen bir prova uçuşuna imza attı.

TBMM’nin açılışının 106. yıl dönümü ve bayram kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, pilotlar Antalya semalarını renklendirdi. Konyaaltı Sahili ve Olbia Kent Meydanı üzerinde icra edilen prova uçuşu, bölgedeki vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Binlerce Antalyalı, bu unutulmaz anları cep telefonlarıyla kaydederken; bazı vatandaşlar Olbia Kent Meydanı’ndaki SOLOTÜRK pilotlarıyla bir araya gelerek fotoğraf çektirme ve tişörtlerini imzalatma şansı buldu.

Gösteriyi yakından takip eden havacılık tutkunu Mehmet Can Yürekli, SOLOTÜRK’e olan hayranlığını şu sözlerle ifade etti:

"Havacılığa tutkulu, fotoğrafçılığa meraklı bir gencim. SOLOTÜRK gösterilerini hayranlıkla bekliyorum. Ankara ve İstanbul’un ardından Antalya’da da izleme fırsatı buldum. Gösteri her zamanki gibi bomba gibi ve çok zevkliydi."

Tişörtünü Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir’e imzalatan bir başka izleyici ise, bu sevdanın 2014 yılındaki gösterilerle başladığını belirterek, yaşanan gurur ve heyecanı dile getirdi.

Antalya halkına görsel bir şölen sunacak olan asıl gösterinin detayları ise şöyle:

Tarih: 23 Nisan

Saat: 17.00

Konum: Olbia Kent Meydanı / Konyaaltı Sahili