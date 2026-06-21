Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Turizmin başkenti Antalya'da, bunaltıcı hava sıcaklıkları ve yüksek nem oranı hem kent sakinlerini hem de tatilcileri sahilde buluşturdu. Meteorolojik verilere göre hava sıcaklığının 31 derece, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 52 seviyelerine kadar ulaştı.

Nemle birlikte etkisi daha fazla hissedilen sıcak havadan kaçan yerli ve yabancı turistler, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Akdeniz'in serin sularına kendilerini bırakan vatandaşların yanı sıra, bazı maceraseverlerin su sporları yaptığı ve kayalıklardan denize atladığı görüldü. Kumsalda kalanlar ise güneşlenerek tatilin keyfini çıkardı.

Sahilde ilginç anlar da yaşandı. Deniz keyfi yapan bir vatandaşın, güneşin yakıcı etkisinden korunmak amacıyla plaj şemsiyesiyle suyun içinde vakit geçirmesi sahildekilerin dikkatini çekti.

Ailesiyle birlikte sahilde yoğun sıcağın etkisinden korunmaya çalışan tatilcilerden Sevda Karakoç, kentteki yüksek sıcaklığa vurgu yaptı. Serinlemek için en doğru adresin sahil olduğunu belirten Karakoç, şu ifadeleri kullandı:

"Sıcak havada her yaz olduğu gibi denizde serinlemeyi tercih ediyoruz. Deniz çok temiz, ailecek denizde zaman geçiriyoruz."