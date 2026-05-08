Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılağaç Mahallesi Turizm Bölgesinde bulunan otelde çıkan yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekipleri alarma geçirdi. Otelin Çamaşırhane bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile diğer bölümlere ulaşmadan söndürüldü. Yangından etkilenenlerin olma ihtimaline karşı 112 Acil Sağlık ve özel hastanelere ait ambulanslar yangın tamamen söndürülünceye kadar otel çevresinde tedbir amacıyla bekledi.
Antalya otel yangını: Facia son anda önledi
Antalya Manavgat’ta turizm bölgesindeki bir otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden söndürülürken, otel çevresinde sağlık ekipleri tedbir amaçlı hazır bekledi.
Kaynak: İHA
