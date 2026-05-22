Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE tarafından açıklanan 2026 yılı Mavi Bayrak Ödülleri'ne göre Türkiye genelinde mavi bayrak dalgalanan plaj sayısı 577'den 580'e yükseldi. TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Ergiydiren, Mermerli Plajı'ndaki denetimin ardından mavi bayrağı işletmeye teslim etti. Antalya'da sezonun ilk mavi bayrak teslimini yaptıklarına değinen Ergiydiren, "Antalya 232 plajıyla dünyada mavi bayrak ödüllü en fazla şehir konumunda. Ardından İspanya, Yunanistan ve Fransa'nın kentleri geliyor ama açık ara birinciliğimizin gururunu yaşıyoruz. Sayıyı geliştirmek, kaliteyi artırmak önemli. Turizm faaliyetleri, şehirleşme riskleri artırıyor. Plajlarımızı, çevremizi temiz tutmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Türkiye, mavi bayraklı plaj kategorisinde İspanya ve Yunanistan'ın ardından en başarılı üçüncü ülke oldu.