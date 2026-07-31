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Kaynak: İHA

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde meydana gelen ve ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık 60 hektarlık arazi zarar görürken, 10 konut ise kullanılmaz duruma geldi. Bölgedeki yıkımın boyutu yangının ardından ortaya çıkarken, felaketin ortasında dikkat çeken bir mücadele örneği yaşandı. Emekli itfaiye personeli Kadir Altun, ikametine doğru hızla ilerleyen alevlere elindeki su hortumuyla müdahale etti ve bölgedeki su tankerinin yardımıyla yuvasını yanmaktan son anda kurtardı.

Felaket anında yaşadığı dehşeti aktaran Kadir Altun, yangının çok hızlı yayıldığını vurgulayarak şu ifadeleri kaydetti:

"Yangın evimin aşağısından başladı. Bir, bir buçuk dakikada evimin yanına ulaştı. Havuzdan hortumlarla su aldım. Elimdeki hortumla alev başlayan yerlere koştum ve su tutarak alevleri söndürdüm."

Çevresindeki komşularının konutlarının tamamen küle döndüğünü aktaran Altun, mücadelesine dair şunları ekledi:

"Boğazdan öyle bir rüzgar esiyordu ki elli metre yükselen alevleri gördüm. Alevler evimin arkasındaki odunluktaydı, bir türlü söndüremedim. O sırada Kemer Belediyesine ait Park ve Bahçeler Müdürlüğünün su tankeri vardı. Onu çağırdım ve birlikte söndürdük."